الخطوط السعودية: مستعدون بشكل تام لاستئناف الرحلات الدولية

المواطن - الرياض

قال مدير شؤون التواصل المؤسسي في شركة الخطوط السعودية، المهندس عبدالله الشهراني، إن الخطوط مستعدة بشكل تام لتنفيذ قرار استئناف الرحلات الدولية للمواطنين يوم الـ31 من شهر مارس المقبل.

تنسيق مع الجهات الرسمية:

كما دعا الشهراني في حواره إلى برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، المواطنين إلى متابعة موقع الشركة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، موضحًا أن الخطوط السعودية مستعدة لاستئناف الرحلات من حيث الأمور التشغيلية والفنية والإدارية، كما أن هناك تنسيق مباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة.

تحديث قائمة الدول:

ولفت إلى أن الخطوط تقوم بشكل دوري بتحديث قائمة الدول المسموح بالسفر إليها، حيث إن الطيران الجوي لا يزال مغلقًا لدى بعض الدول.

وأوضح الشهراني أن حصول الخطوط السعودية على جائزة الطيران الأكثر أمانًا في العالم يعكس نجاح الدولة بأكملها في التعامل مع الجائحة، لأنها لم تحصل عليه إلا بعد اجتياز 50 معيارًا دوليًا مشددًا لعوامل السلامة على طائراتها.

وتابع: الخطوط ذهبت إلى مدن ووجهات لم يسبق لنا الوصول إليها في سبيل إجلاء مواطنينا، ورحلاتنا كانت تمضي ذهابًا وعودة في نفس الوقت، وحسب ما رأينا في مطارات العالم كنا سباقون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل مميز ونوعي.

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