الداخلية: يمكن إبراز الهوية الرقمية عبر أبشر أفراد دون الحاجة لوجود إنترنت

المواطن - الرياض

أكد مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية، بندر آل مشاري، أن التحول الرقمي في المملكة يهدف إلى عدم إلزام المواطن والمقيم بحمل الوثائق البلاستيكية كالهوية الوطنية وهوية مقيم ورخصة القيادة وأيضًا استمارة السيارة.

مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية لـ #العربية: حمل المواطن والمقيم للهوية البلاستيكية لم يعد ضرورياً بعد الحصول على الهوية الرقمية من تطبيق #أبشر أفراد الجديد . عبر:@BinMusaad pic.twitter.com/05gbvb9QY7 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 5, 2021

وأضاف آل مشاري في تصريحات إلى قناة “العربية”، مساء أمس الثلاثاء، أن الهوية الرقمية يمكن الاعتماد عليها بدلًا عن البطاقة البلاستيكية في جميع المعاملات الرسمية كإبرازها لرجال الأمن بالميدان والتعامل مع البنوك والشركات والأفراد والجهات الحكومية سواءً داخل المملكة أو خارجها، موضحًا أن الوثائق البلاستيكية هي المرجع الأساسي والأخير.

وتابع أنه يمكن إبراز الهوية الرقمية عبر منصة أبشر أفراد دون الحاجة لوجود إنترنت، وأن رجل الأمن يمكنه التأكد من موثوقيتها عبر تطبيق “منصة ميدان”، مشيرًا إلى أن خدمة استعراض الهوية الرقمية توجد على الواجهة مباشرة بعد فتح تطبيق “أبشر أفراد” الجديد، وتحمل كل المعلومات كما لو كنت تحمل بطاقة الهوية الوطنية البلاستكية.

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