الدرع العربي توصي بزيادة رأس مال الشركة 100 مليون عن طريق منح أسهم

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 12 يناير 2021م بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

زيادة 100 مليون:

وبحسب بيان شركة الدرع العربي على موقع تداول، كان رأس المال قبل الزيادة 300 مليون ريال، وبعد الزيادة أصبح 400 مليون ريال، بنسبة زيادة في رأس المال %33.33، حيث تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة.

وأوضحت الشركة أن طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 80 مليون ريال من الأرباح المبقاة و20 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، مشيرةً إلى أنه سوف تكون أحقية الحصول على أسهم المنحة، للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع)، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، والذي سوف يتم تحديد موعدها لاحقًا من قبل الشركة.

كسور أسهم:

ولفتت شركة الدرع العربي إلى أنه في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلًا حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وتابعت أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

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