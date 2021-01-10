الدويش: النصر ليس بحاجة لـ شهادة الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

قال الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش إن نادي النصر ليس بحاجة للحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، مضيفًا أن المال الذي سيُدفع في التعاقدات الجديدة أولى به سداد الديون على العالمي.

النصر لديه فرصة لتسجيل لاعب بديل

وغرد الدويش قائلًا: “العالمي لا يحتاج لشهادتهم فلديه فرصة تسجيل لاعب بديل، لكن هذا لا يعني إيقاف محاولة الوفاء بالرواتب وتسديد الديون بمعزل عن ضغوطات مهلتهم الجديدة، فلوس التعاقدات الجديدة يحتاجها النادي لتجديد عقود ودفع رواتب وتسديد بعض الديون”.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في بيان رسمي أن آخر موعد لتقديم المستندات المؤيدة لتحقيق الالتزامات هو تمام الساعة 3 مساء يوم 21 يناير 2021م”.

5 أندية لم تُوفق في الحصول على شهادة الكفاءة المالية

وكان النصر و4 أندية وهي: الباطن والاتحاد والاتفاق والوحدة لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية مؤخرًا.

يذكر أن وزارة الرياضة، كانت حدد شرطين لحصول الأندية الخمسة على شهادة الكفاءة المالية وهما: سداد كافة الالتزامات المالية واجبة السداد حتى تاريخ 30 أكتوبر 2020م، على ألّا يتم جدولة أي من هذه الالتزامات، وسداد رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2020م لنشاط كرة القدم”.

شارك الخبر