الدويش يُوجه رسالة نارية لـ أمرابط بسبب هبوط مستواه

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش، رسالة نارية إلى المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر؛ وذلك بسبب هبوط مستواه الفني بالفترة الأخيرة.

ويشارك اللاعب المغربي حاليًّا في لقاء النصر والوحدة ضمن منافسات الجولة الـ14 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نور الدين أمرابط يخذل جماهيره:

وغرد الدويش قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “اللاعب المغربي أمرابط لا زال يخذل مدرجه، وإذا بقي دفاع النصر كما نرى سوف يخسر”.

وكان الشوط الأول من مباراة النصر والوحدة، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة مقامة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

الفوز يعني صعود النصر 4 مراكز:

ويرغب العالمي بقيادة المدرب الكرواتي ألين هورفات في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، للوصول إلى النقطة رقم 20، حيث إن الهدية التي سيحصل عليها لاعبو أصفر العاصمة في حال الفوز على الوحدة هو الصعود 4 مراكز والوصول إلى المركز السابع في جدول الترتيب، وهبوط نادي الوحدة في جدول الترتيب.

ومنذ تولي المدرب الكرواتي هورفات، تدريب العالمي والفريق أصبح يحقق نتائج إيجابية، حيث فاز في 3 مباريات على التوالي في الدوري على كل من الفيصلي والعين والرائد.

وكانت إدارة النصر قررت إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا يوم 26 ديسمبر الماضي، وذلك بعد التعادل مع نادي ضمك بالجولة العاشرة من دوري المحترفين بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض.

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