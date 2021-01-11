الذهب يهبط ويقترب من أدنى مستوى في 6 أسابيع

المواطن - متابعة

هبط الذهب اليوم الاثنين، ليلامس أدنى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة، إذ تظل الأسعار تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بحسب ما نشرت “رويترز”.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1816.53 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر، وتراجع 0.5 بالمئة إلى 1839.89 دولار بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار 4.4 بالمئة يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1839.90 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق لدى أكسي “أيام مجد الذهب ولت. “ارتفاع العوائد الأمريكية بدأ يؤثر سلباً بشكل بالغ على الذهب وتواصل الكثير من المراكز الخروج من السوق، إذ أنها لم تكن مستعدة لتلك التحركات في الدولار الأمريكي”.

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