الرائد وضمك أصحاب أسرع أهداف دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراتا الرائد وضمك، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، مفارقة غريبة بتسجيل أسرع أهداف البطولة.

الرائد وضمك يُسجلان أسرع أهداف الموسم:

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عبدالله المقرن في تسجيل أسرع هدف خلال منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في شباك ضمك بعد مرور 48 ثانية فقط، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الريداوي بنتيجة 3/ 2.

وتمكن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، إيميليو زيلايا في إحراز أسرع هدف ضمن مواجهات الدور الثاني في شباك الرائد بعد مرور 50 ثانية، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الريداوي بنتيجة 4/ 2.

البركاوي صاحب أول سوبر هاتريك هذا الموسم:

وتألق المغربي كريم البركاوي بشكل لافت خلال مباراة فريقه الفريق الريداوي ضد ضمك اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل سوبر هاتريك في الدقائق 32، 58، 62 و93.

ونشر حساب البطولة الرسمي على موقع “تويتر”، صورة للاعب المغربي، وعلق قائلًا: “كريم البركاوي أول لاعب ينجح في تسجيل سوبر هاتريك هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحصل على كرة المباراة”.

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