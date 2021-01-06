الرائد يتعاقد رسميًا مع منصور الحربي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الرائد قبل قليل عن تعاقده مع اللاعب منصور الحربي قادمًا من نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية كصفقة انتقال حر.

ومنذ رحيل الحربي عن الاتحاد لم يجد أي ناد للانضمام له، ليلتحق بصفوف الرائد كصفقة انتقال حر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الرائد عبر “تويتر” صورًا من توقيع الحربي على عقود انضمامه للنادي بحضور فهد المطوع رئيس النادي.

مسيرة منصور الحربي مع الأهلي والاتحاد

وسبق لـ الحربي اللعب في صفوف النادي الأهلي من عام 2007 حتى 2018، ثم انضم للجار نادي الاتحاد خلال الفترة من 2018 حتى 2020.

كما بدأ منصور الحربي مسيرته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في عام 2006.

ويُعد الحربي أول صفقة شتوية يُبرمها نادي الرائد في انتقالات يناير، كما أن رائد التحدي يسعى لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات لتحقيق نتائج جيدة في دوري المحترفين.

ويستعد الرائد لمواجهة فريق التعاون يوم السبت المقبل بالجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الرائد تعادل مع فريق القادسية يوم السبت الماضي بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين.

الرائد يحتل المركز الثاني عشر في الدوري

ويحتل نادي الرائد حاليًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 12 نقطة.

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