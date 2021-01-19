الرائد يتقدم على الاتفاق بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد ضد الاتفاق في افتتاح منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم الفريق الريداوي بهدف دون رد.

د36’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@alraedclub⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق جلال الداودي .#الرائد_الاتفاق pic.twitter.com/Q58ylEN2GM — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 19, 2021

الرائد ضد الاتفاق

وبدأت مباراة الرائد ضد الاتفاق المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات قوية من أصحاب الأرض لهز الشباك مبكرًا، وسط دفاع مميز من فارس الدهناء.

ونجح جلال الداودي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 36 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وحاول فارس الدهناء هز الشباك، ولكن لم تنجح محاولاته، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الريداوي.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثامن بـ18 نقطة.

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