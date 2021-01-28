الرائد يسعى لضم مشاريبوف

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الرائد لضم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الرائد يستهدف ضم مشاريبوف

وأكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، أن إدارة نادي الرائد دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في النصر للحصول على خدمات مشاريبوف على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ولفتت إلى أن نادي النصر يملك عقد اللاعب الأوزبكي لمدة عامين، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن عدم حصول العالمي على شهادة الكفاءة المالية تسبب في عدم تسجيله.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم الصفقة من عدمه، حيث أبدى مدرب الرائد، بسنيك هاسي على التعاقد مع مشاريبوف نظرًا لحاجته الفنية للاعب، أملًا في مساعدة الفريق على تحسين النتائج.

وقدم جلال الدين مشاريبوف أداء مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في أوزبكستان لعام 2020، كما توج معه بثنائية دوري السوبر الأوزبكي وكأس أوزبكستان 2020، بجانب التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الرائد في دوري محمد بن سلمان

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الفتح بهدفين دون رد، ويستعد لمواجهة ضمك، يوم الأحد المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة.

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