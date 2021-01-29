الرائد يضم روني فرنانديز رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم التشيلي روني فرنانديز لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

روني فرنانديز في الرائد

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب وهو يرتدي قميص الفريق الأول، مؤكدًا أن رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع أنهى اليوم إجراءات التوقيع الرسمية مع روني فرنانديز وتمنى له التوفيق.

ولم يكشف حساب نادي الرائد عن تفاصيل التعاقد، إلا أن تقارير صحافية أكدت أن عقد المهاجم التشيلي، سيكون لمدة ستة أشهر مع أفضلية التمديد له لموسم إضافي، بعد تقييم الجهازين الإداري والفني لمردود اللاعب خلال فترة التعاقد.

وتألق فرنانديز مع الفيحاء في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في التتويج بلقب هداف البطولة موسم 2016/ 2017، قبل أن يتم توقيع مخالصة مالية معه في أكتوبر الماضي، بعد استبعاده من القائمة لتعرضه لإصابة.

الرائد في دوري محمد بن سلمان

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الفتح بهدفين دون رد، ويستعد لمواجهة ضمك، يوم الأحد المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها، وخسر 7 مواجهات حتى الآن.

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