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الرائد يضم روني فرنانديز رسميًا
لتدعيم هجومه بالميركاتو الشتوي

الرائد يضم روني فرنانديز رسميًا

2021/01/29
الساعة 3:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الرائد يضم روني فرنانديز رسميًا فرنانديز - المصدر @alraedclub
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 روني فرنانديز في الرائد
1.1 الرائد في دوري محمد بن سلمان

أعلن نادي الرائد، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم التشيلي روني فرنانديز لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

روني فرنانديز في الرائد

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب وهو يرتدي قميص الفريق الأول، مؤكدًا أن رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع أنهى اليوم إجراءات التوقيع الرسمية مع روني فرنانديز وتمنى له التوفيق.

 

روني فرنانديز
فرنانديز – المصدر @alraedclub

ولم يكشف حساب نادي الرائد عن تفاصيل التعاقد، إلا أن تقارير صحافية أكدت أن عقد المهاجم التشيلي، سيكون لمدة ستة أشهر مع أفضلية التمديد له لموسم إضافي، بعد تقييم الجهازين الإداري والفني لمردود اللاعب خلال فترة التعاقد.

وتألق فرنانديز مع الفيحاء في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في التتويج بلقب هداف البطولة موسم 2016/ 2017، قبل أن يتم توقيع مخالصة مالية معه في أكتوبر الماضي، بعد استبعاده من القائمة لتعرضه لإصابة.

 

نجم الرائد فرنانديز
فرنانديز بعد التوقيع – المصدر @alraedclub

الرائد في دوري محمد بن سلمان

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الفتح بهدفين دون رد، ويستعد لمواجهة ضمك، يوم الأحد المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها، وخسر 7 مواجهات حتى الآن.

الرائد
لاعبو الفريق الريداوي

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