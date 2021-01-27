الراجحي: قرار الإقامات المرتبطة برخص العمل سيرفع كفاءة وجاذبية القطاع

المواطن - الرياض

وجه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد سماحها بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بوتيرة ربع سنوية.

تطوير سوق العمل:

وقال الراجحي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده –حفظهما الله– على الدعم اللامحدود الذي تحظى به سوق العمل السعودية حيث وافق مجلس الوزراء على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بوتيرة ربع سنوية، وتجزئة استحصال الرسوم اللازمة حسب مدة الإقامة.

وأضاف: ووافق مجلس الوزراء أيضًا على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي ستسهم في تنظيم وتطوير بيئة سوق العمل، ورفع كفاءتها وجاذبيتها.

قرار مجلس الوزراء:

وكان مجلس الوزراء قد أعلن خلال اجتماعه أمس، السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بوتيرة ربع سنوية (كل ثلاثة أشهر) كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه، حسب مدة الإقامة.

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