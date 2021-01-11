الرجاء يواجه الاتحاد في نهائي البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الرجاء ضد الإسماعيلي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، بفوز الفريق المغربي بثلاثية دون رد؛ ليتأهل إلى النهائي بنتيجة 2/ 1 بمجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يواجه الرجاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في نهائي البطولة العربية، وذلك بعدما خطف العميد بطاقة التأهل على حساب الشباب نتيجة 4/ 3 بمجموع المباراتين.

الرجاء ضد الإسماعيلي:

وبدأت مباراة الرجاء ضد الإسماعيلي التي أُقيمت على الملعب الكبير في مراكش بشكل سريع، وسط محاولات من لاعبي الفريق المغربي لتسجيل هدف مبكر، خاصة أنه خسر بهدف دون رد في مباراة الذهاب.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط أصحاب الأرض بقوة أملًا في فض اشتباك التعادل السلبي، وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 60، سددها النجم محسن متولي بنجاح، لينتفض اللاعبون بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

ضغط مستمر:

واستمرت محاولات الرجاء وتمكن من تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 67، برأسية رائعة للاعب بن مالينغو، في الوقت الذي تراجع فيه الإسماعيلي بعد اهتزاز شباكه بهدفين خلال 7 دقائق.

وكاد الفريق المصري أن يقلص الفارق عن طريق أري بابل، ولكن مرت تسديدته فوق المرمى عند الدقيقة 80، ومرر رحيمي كرة لزميله محمود بن حليب ليسدد الكرة بقوة ويسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 86، ويتأهل الفريق المغربي لنهائي البطولة العربية.

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