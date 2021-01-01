“الرياضة” تُعلن انتهاء مهلة أندية دوري محمد بن سلمان لتقديم مستندات الالتزامات المالية

المواطن - محمد سمعه

أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بلجنة الكفاءة المالية قبل قليل، انتهاء مهلة أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين، المحددة والمتعلقة بتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المالية المستحقة السداد قبل نهاية تاريخ 30 أكتوبر الماضي، وذلك للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

نتائج المستندات ستُعلن يوم الخميس المقبل

وستقوم اللجنة بمراجعة كافة المستندات المقدمة من قبل الأندية المعنية في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، على أن تُعلن النتائج يوم الخميس 7 يناير الجاري.

وزارة الرياضة تشكر أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين

وفي هذا الصدد تود وزارة الرياضة تقديم الشكر لكافة الأندية ومسؤوليها على تعاونهم الكبير في تقديم المستندات المطلوبة وتفعيل وسائل التواصل المستمرة مع اللجنة، بما يحقق الهدف المأمول بالحصول على شهادة الكفاءة المالية من أجل تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية بالأندية الرياضية، لضمان استقرارها وتحقيقها للأهداف المنشودة.

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