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الرياض تتصدر حالات كورونا بـ43 إصابة والجوف الأقل بحالة واحدة

الرياض تتصدر حالات كورونا بـ43 إصابة والجوف الأقل بحالة واحدة

2021/01/02
الساعة 3:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الرياض تتصدر حالات كورونا بـ43 إصابة والجوف الأقل بحالة واحدة كورونا في السعودية
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (182) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (354,263) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2477) حالة من بينها (354) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (362979) حالة، توفي منهم (6239) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (101) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي:

الرياض 43 حالة، مكة 24، الشرقية 14، القصيم 4، المدينة 3، تبوك 3، حائل 3، عسير 2، نجران 2، الباحة 2، الجوف 1.

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