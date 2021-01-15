الريال ضد أتلتيك بيلباو .. الفريق الملكي يُودع كأس السوبر الإسباني

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو مساء الخميس بخسارة ريال مدريد بنتيجة هدفين لهدف، ليصعد بيلباو لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

أحداث مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو

وبدأ الشوط الأول من مباراة الريال وبيلباو، بضغط هجومي من قبل الفريق الباسكي أسفر عن الهدف الأول بالدقيقة الثامنة عشرة عبر اللاعب راؤول غارسيا وبعدها بـ20 دقيقة، أضاف غارسيا ثاني أهداف بيلباو من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين بتقدم بيلباو على ريال مدريد بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو، تراجع أداء فريق بيلباو مما جعل ريال مدريد يسجل الهدف الوحيد عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بالدقيقة الرابعة والسبعين.

موعد نهائي كأس السوبر الإسباني

ولم يحدث أي جديد، لينتهي لقاء الريال وبيلباو بصعود الأخير لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بعد غد الأحد.

وقبل مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو، كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد عن مصير المدافع سيرخيو راموس مع الفريق.

وكان زيدان تحدث في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلًا: “لا نفكر حاليًّا في ملف تجديد عقد راموس، نفكر فقط في مباراة بيلباو ويجب أن نستعد لها جيدًا، لا أريد أن أشغل بالي بأي شيء خارج المباراة، أنا أُركز فقط على المباراة”.

وتابع زيدان: “لم نتحدث مع راموس حول تجديد العقد، لدينا شيء حاليًّا أهم بكثير”.

وكان راموس دخل في خلاف مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مما جعل تقارير صحفية تتحدث عن أن المدافع الإسباني بات قريبًا من مغادرة الريال والانضمام لـ ليفربول الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

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