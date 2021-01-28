الريال يتفوق على برشلونة في تشكيل العِقد

المواطن - مروة نبيل

شهدت التشكيلة المثالية للعقد عن الفترة بين 2011 وحتى 2020 تفوقًا من ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة الإسباني.

ريال مدريد يتفوق على برشلونة

وكشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، اليوم الخميس، عن تشكيلة العِقد المثالية، وسيطر عليها لاعبو ريال مدريد وبايرن ميونيخ الألماني، بجانب برشلونة، فيما شهد تواجد لاعب واحد من صفوف ليفربول الإنجليزي.

وأثارت تشكيلة العِقد المثالية الكثير من الجدل، نظرًا لغياب العديد من اللاعبين البارزين خلال تلك الفترة مثل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة سابقًا، داني ألفيس وتشافي هيرنانديز.

تشكيلة العِقد المثالية

وجاءت تشكيلة العِقد المثالية التي وضعت ضمن طريقة 4-3-3 كالتالي؛ في حراسة المرمى، مانويل نوير “بايرن ميونيخ”، وفي الدفاع زميله في الفريق فيليب لام، ثنائي ريال مدريد، سيرجيو راموس ومارسيلو، ونجم ليفربول، فيرجيل فان دايك.

ويتواجد في خط الوسط؛ ثنائي ريال مدريد، توني كروس ولوكا مودريتش، أندريس إنييستا “البارشا- فيسيل كوبي”، ويقود الهجوم؛ كريستيانو رونالدو “ريال مدريد- يوفنتوس”، ليونيل ميسي “البارشا”، وروبرت ليفاندوفسكي “بوروسيا دورتموند- بايرن ميونيخ”.

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