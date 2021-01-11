الزعاق: اليوم أول موسم الشبط ومدته 26 يوماً.. تزرق الأجساد من البرودة

المواطن - الرياض

قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن اليوم الاثنين، يوافق أول موسم الشبط وهي ثاني مواسم الشتاء الثلاثة (المربعانية وشباط والعقارب).

اليوم :

أول موسم الشبط وهي ثاني مواسم الشتاء الثلاثة (المربعانية وشباط والعقارب)

فبدايته:

امتداداً لبرد الأزيرق وهو الذي يُزّرق الأجساد لبرودته

ونهايته:

امتداداً لبذرة الست وهي الأيام الصالحة لزراعة جميع المحاصيل شتوية أم صيفية

ومدته(26)يوماً وبانتهائها يبدأ الشتاء بالإنكماش pic.twitter.com/NewkQHKWHb — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) January 11, 2021

وأضاف الزعاق، أن بداية الشبط يأتي امتداداً لبرد الأزيرق وهو الذي يُزّرق الأجساد لبرودته.

وتابع خالد الزعاق “ونهايته.. امتداد لبذرة الست وهي الأيام الصالحة لزراعة جميع المحاصيل شتوية أم صيفية ومدته (26) يوماً وبانتهائها يبدأ الشتاء بالانكماش”.

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