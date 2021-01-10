الزكاة والدخل تتلقى 162,869 طلب تسجيل ضريبة التصرفات العقارية

المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة لـ الزكاة والدخل عن تلقيها 162,869 طلب تسجيل مبايعة عقارية في مختلف مناطق ومدن المملكة ضمن خدمة ضريبة التصرفات العقارية، منذ تطبيقها في الرابع من شهر أكتوبر من عام 2020م.

وجاءت منطقة الرياض الأعلى في عدد الطلبات، وذلك بـ 47,857 طلباً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 26,750 طلباً، وبلغ عدد طلبات تسجيل المبايعة العقارية في المنطقة الشرقية 21,518 طلباً، فيما بلغ بمنطقة القصيم 11,477 طلباً.

وأوضحت الهيئة بأن منطقة عسير شهدت تسجيل 9,895 طلباً مبايعة عقارية، ومنطقة حائل 6,932 طلباً، وسجلت منطقة المدينة المنورة 6,445 طلباً، و 3,254 طلباً في منطقة جازان.

وتُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكّن المكلفين من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، بالإضافة إلى تمكين المكلف من معرفة مدى خضوع عقاره للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحق.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة ([email protected]ov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

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