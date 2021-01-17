السعودية الأولى خليجيًا في التعافي من كورونا

المواطن- محمد داوود - جدة

كشف مجلس الصحة الخليجي، أن السعودية احتلت المركز الأول في نسب التعافي من كورونا وذلك بنسبة 97.7%، بينما جاءت قطر في المركز الثاني بنسبة 97.6%، البحرين: 96.6%، الإمارات 88.8%، سلطنة عُمان: 94.2%، الكويت: 95.9%.

التعافي من كورونا في السعودية

وفي السياق ذاته، أكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور رائد شهنواز، أن ارتفاع نسب التعافي في المملكة دليل على نجاح منظومة مكافحة فيروس كورونا، والخدمات العلاجية التي تقدمها المملكة للمصابين بتوفر أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية.

مرحلة اكتساب المناعة

وقال في تصريحات لـ”المواطن “، إن المرحلة الحالية هي مرحلة اكتساب المناعة وتتحقق ذلك بالحرص على أخذ التطعيم واستمرار تنفيد التدابير الاحترازية، إذ إن نشاط الفيروس مازال موجودًا ولم يختف، مع ضرورة الحرص على التباعد الجسدي عند التواجد خارج المنزل، وتعقيم اليدين بشكل دائم.

ضرورة الجرعة الثانية

ونصح الدكتور شهنواز، أفراد المجتمع في حال أخذ الجرعة الأولى من تطعيم كورونا بضرورة الحرص على الجرعة الثانية بعد الفترة الزمنية المحددة حتى يتم اكتساب المناعة والحماية اللازمين، فاللقاح الموجود لدينا ” فايزر” يعمل على جرعتين، وتوثيق ذلك في الجواز الصحي.

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