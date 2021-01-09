السعودية تسعى لترسيخ مكانتها كمركز لتصنيع السيارات الكهربائية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تتطلع السعودية إلى ترسيخ مكانتها كمركز شرق أوسطي لتصنيع السيارات الكهربائية، بدعم من صندوق الثروة السيادي.

وتخطط شركة لوسيد موتورز Lucid Motors لبناء مصنع بالقرب من مدينة جدة السعودية خلال الفترة المقبلة، في خطوة لتوسعات الشركة الأخيرة.

مصنع بقدرات عملاقة:

وحسبما ذكر موقع كار سكوبس، استثمر صندوق الثروة السيادي في السعودية بالفعل أكثر من مليار دولار في الشركة المختصة بتصنيع السيارات الكهربائية الناشئة، وفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات، سيوفر الكثير من الأموال اللازمة للموقع الذي يمكن أن يكون موجودًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وكانت شبكة بلومبيرغ الأمريكية قد ذكرت أن لوسيد وصندوق الاستثمار يفكرون أيضًا في إنشاء المصنع في نيوم، وهي مدينة جديدة يجري تطويرها حاليًّا في شمال غرب البلاد.

وأكملت لوسيد مؤخرًا المرحلة الأولى من البناء في مصنعها في كازا غراندي، أريزونا بالولايات المتحدة، في نوفمبر بعد أن بدأت في الموقع الذي تبلغ مساحته 590 فدانًا في 2 ديسمبر 2019.

آلاف السيارات سنويًّا:

وسيكون للقسم الأول من المصنع القدرة على صنع ما يصل إلى 30 ألف سيارة كهربائية سنويًّا، وتم التخطيط لثلاث مراحل أخرى من البناء في الموقع حتى عام 2028، والتي ستشهد ارتفاع مساحة المصنع من 990 ألف قدم مربع إلى 5.1 مليون قدم مربع، مما يسمح لشركة لوسيد بإنتاج ما يصل إلى 400 ألف سيارة كهربائية سنويًّا.

ويبقى أن نرى الحجم الذي يمكن أن يكون عليه المصنع السعودي وعدد السيارات الكهربائية التي يمكن أن ينتجها كل عام.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن في ديسمبر الماضي، عن دعم شركة أتيفا لتصميم سيارة سيدان كهربائية جديدة

وقال الصندوق، عبر حسابه في تويتر: بدعم من صندوق الاستثمارات العامة تعيد أتيفا، الذراع التكنولوجي لـ LucidMotors، استخدام حزمة البطاريات التي صُممت لـ24 سيارة في فورمولا إي لموسم 2019/ 2020 لتصميم سيارة سيدان الكهربائية الجديدة.

شارك الخبر