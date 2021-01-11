السليمان: مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بأن تلعب دوراً أكثر فاعلية

المواطن - الرياض

أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بأن تلعب دوراً أكثر فاعلية في دعم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف السليمان، في مقال له بصحيفة عكاظ بعنوان («لسان» حماية المستهلك !)، أن منحها القدرة الكافية للعب هذا الدور هو برأيي من الإصلاحات الضرورية لتطوير عملها وتكون رافدا يمكن الكفاءات الوطنية في المجتمع من الإسهام لخدمة الوطن !.. وإلى نص المقال:

جميل أن تنبري جمعية حقوق المستهلك لرفع صوت المطالبة بحقوق المستهلكين في قضيتين أثارتا الرأي العام مؤخرا هما فواتير المياه التقديرية وارتفاع أسعار الدجاج، ومن ينتقدون الجمعية لعجزها عن تغيير الواقع عليهم أن يدركوا حدود المهام والصلاحيات التي سنها النظام لها !

قضايا وحقوق المجتمع

هذا يطرح سؤالاً متجدداً حول الدور المطلوب من جمعيات المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا وحقوق المجتمع والمساحة التي يمنحها النظام لهذه الجمعيات للتحرك وقدرتها على التغيير وإحداث الفرق، وهناك عدد كبير من الجمعيات الأهلية المتخصصة التي يمكن أن تستفيد مؤسسات الدولة منها في دعم أعمالها ودفع جهودها وتصحيح أخطائها وتقديم الاستشارات لتكون قيمة مضافة لمسيرة البناء والتنمية !

وفي حالة جمعية حماية المستهلك، لا تملك الجمعية سوى أن تغير بلسانها ما لا تستطيع أن تغيره بيدها، وهو دور تمارسه منذ تأسيسها، لكن تأثيره ارتهن في الغالب لمزاجية تجاوب الجهات المقابلة، وهذا أمر لا يستقيم مع التحولات التي تشهدها المملكة منذ انطلاق الرؤية وبدء الإصلاحات التنظيمية وإعادة هيكلة الإدارات، والعمل على رفع كفاءة الأداء والإنتاجية، فكلما عززنا دور المؤسسات الرقابية ساهم ذلك في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وتعزيز النزاهة !

مستهدفات رؤية 2030

إن مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بأن تلعب دوراً أكثر فاعلية في دعم وتحقيق مستهدفات الرؤية، ومنحها القدرة الكافية للعب هذا الدور هو برأيي من الإصلاحات الضرورية لتطوير عملها وتكون رافداً يمكن الكفاءات الوطنية في المجتمع من الإسهام لخدمة الوطن !

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