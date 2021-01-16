السودان: لا نريد حربًا مع إثيوبيا وسنحمي حدودنا

المواطن - متابعة

قال رئيس المجلس السيادي في السودان، عبدالفتاح البرهان: إن بلاده لا تريد أن تشعل حربًا مع إثيوبيا، وذلك خلال كلمة ألقاها مساء اليوم السبت.

وأشار البرهان إلى أن بلاده تعمل على حماية حدودها مع إثيوبيا، لكنها لا تريد أن “تشعل حربًا مع الجارة إثيوبيا”.

وقال البرهان خلال الكلمة: “المفاوضات مع إثيوبيا تناولت ضبط مناطق على الحدود لمنع أي تسلل، دون أن تتطرق أنها ليست سودانية”.

وأضاف: “الحديث عن مناطق على الحدود على أنها أراضٍ إثيوبية تستدعي وقفة لتأكيد أنها سودانية، مع اعتراف إثيوبيا بسودانية أراضينا على الحدود، فإننا منفتحون لعلاقات أفضل مع أديس أبابا”.

تصاعد التوتر:

وفي خضم التوتر المتصاعد بين البلدين الإفريقيين الجارين على مدار الأسابيع الماضية، نفى قائد الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، اليوم السبت، اختراق مقاتلة إثيوبية أجواء السودان، مؤكدًا أن أديس أبابا “لن تتورط في حرب مع الخرطوم”.

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