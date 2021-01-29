السودان: ليس لدينا نوايا للاعتداء على إثيوبيا

المواطن - متابعة

أكد مجلس السيادة السوداني، نقلًا عن عضو المجلس إبراهيم جابر، الجمعة، أن السودان ليس لديه نوايا للاعتداء على الجارة إثيوبيا.

وقال المجلس: إن “السودان يرغب فقط في وضع العلامات على حدوده الشرقية التي تم ترسيمها منذ عام 1902”.

السودان ملتزم بعدم التصعيد:

وأكدت الخرطوم، الثلاثاء الماضي، أن الجيش السوداني ملتزم بعدم التصعيد مع إثيوبيا، لافتة إلى أن أديس أبابا تسعى لتحويل مسألة الحدود إلى قضية نزاع رغم أن “قواتنا في أراضينا ولم تدخل أراضي إثيوبيا”.

كما رفض مستشار رئيس الوزراء السوداني، في تصريحات لـ”العربية”، أي حديث عن نزاع حدودي أو ترسيم الحدود.

وأضاف أن الجيش السوداني لم يدخل إلى الأراضي الإثيوبية، موضحًا أن الجيش ينتشر ضمن أراضيه وليس في أراضٍ متنازع عليها.

إثيوبيا مستعدة للاتفاق:

وكانت الخارجية الإثيوبية أعلنت، الثلاثاء، أنها مستعدة للتوصل لاتفاق مع الجارة يضمن استقرار المناطق الحدودية.

وقال البيان: إن إثيوبيا لم تعلن رفض التفاوض أبدًا، مطالبة السودان بإعادة قواته إلى مواقعها السابقة.

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