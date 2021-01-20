السيتزنس يصعد للصدارة مؤقتًا بالفوز بـ لقاء مان سيتي ضد أستون فيلا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء، بفوز مانشستر سيتي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباراة الجولة الأولى والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/ 2021.

أحداث مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا:

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي مانشستر سيتي، الذين سعوا بكل قوة لإحراز الهدف الأول.

وواصل لاعبو مانشستر سيتي ضغطهم ولكن دون فائدة وسط تألق دفاعي جيد من لاعبي أستون فيلا.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا، لم ييأس لاعبي السيتزنس وواصلوا محاولاتهم لإحراز الهدف الأول ليتمكن اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا من إحراز الهدف الأول للسيتي بالدقيقة الثمانين.

وبعدها بـ 10 دقائق أضاف الألماني إيلكاي جوندوجان الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي من ركلة جزاء في الدقيقة التسعين.

وكانت مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا أُقيمت على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي في مدينة مانشستر البريطانية.

السيتي في صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت:

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد مانشستر سيتي 38 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا، بينما تجمد رصيد فريق أستون فيلا عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويواجه فريق مانشستر يونايتد فريق فولهام حاليًّا ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي بين الفريقين، حيث إذا فاز اليونايتد سيُصبح رصيده 40 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي.

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