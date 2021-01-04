السيجارة الإلكترونية تسبب أمراض القلب والرئة مثل نظيرتها العادية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

حذرت دراسة من أن تبديل السيجارة التقليدية بنظيرتها الإلكترونية لا يقلل من احتمال إصابة المدخن بأضرار في القلب والرئة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، درس الخبراء الأمريكيون عادات الصحة والتدخين لحوالي 7000 أمريكي- ووجدوا أن التدخين الإلكتروني له نفس الضرر مثل تدخين السجائر بشكل حصري.

في المملكة المتحدة، تراجعت مبيعات السجائر في السنوات الأخيرة، مع تقلص نسبة السكان الذين يدخنون من 14.7 في المائة إلى 14.1 في المائة من 2018- 2019.

أضرار السيجارة الإلكترونية:

في الوقت نفسه، يبدو أن استخدام السجائر الإلكترونية آخذة في الازدياد، حيث يُعتقد أن ما يصل إلى ثلاثة ملايين بريطاني يُعتقد أنهم من الصحف الإلكترونية العادية.

في دراستهم، حلل خبير الصحة العامة أندرو ستوكس من جامعة بوسطن وزملاؤه بيانات عن عادات التدخين وصحة أكثر من 7000 أمريكي- مع التركيز على الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم، وهذه هي العلامات الرئيسية التي يمكن استخدامها للتنبؤ بالنوبات القلبية وفشل القلب.

ومن بين المشاركين، أفاد حوالي 10 في المائة باستخدام مزيج من السجائر التقليدية والإلكترونية.

وجد الفريق أن أولئك الذين استخدموا السجائر الإلكترونية حصريًّا لديهم مستويات أقل من علامات الخطر على القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن لم يدخنوا على الإطلاق.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يدخنون السيجارة الإلكترونية ويدخنون لديهم مستويات من الإجهاد الالتهابي والتأكسدي مماثلة لأولئك الذين يدخنون على وجه الحصر.

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