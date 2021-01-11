الشامخ وتمبكتي يُنعشان مران الشباب

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بقيادة المدرب كارلوس هيرنانديز، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراة العين المقبلة.

الشباب يواصل تدريباته:

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة، قبل أن يقسم المدرب الفريق إلى مجموعتين، الأولى؛ ضمت المشاركين في المباراة الماضية، حيث أخضعهم لتدريبات استرجاعية واستشفائية.

وطبقت المجموعة الثانية عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية من خلال تقسيمة في وسط الملعب، بمشاركة عبدالله الشامخ وحسان تمبكتي بعد تعافيهما من الإصابة التي أبعدتهما عن الشباب خلال الفترة الماضية.

دوري محمد بن سلمان:

ويحل الليوث ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين على ملعب مدينة الملك سعود، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.

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