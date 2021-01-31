الشباب بصدد ضم نجم اليونايتد السابق

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الشباب قريبًا من التعاقد مع اللاعب النيجيري أوديون إيجالو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، وذلك لتدعيم الخط الهجومي.

وكان الليث برئاسة خالد البلطان، تواصل من قبل مع المهاجم الإسباني دييغو كوستا من أجل تمثيل الليث لكن الأخير رفض، مما جعل إدارة الليث تحول أنظارها للتفاوض مع المهاجم النيجيري إيجالو.

إيجالو يقترب من مغادرة شنغهاي جرينلاند

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن نادي شنغهاي جرينلاند الصيني الذي يلعب له إيجالو حاليًا، لن يمانع انتقاله لنادي الشباب بالفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي الرياضي خالد بن عبدالعزيز عبر حسابه في “تويتر” أن الليث حسم الصفقة لصالحه، وسيلعب المهاجم النيجيري أمام النصر كأول مباراة له مع الليوث.

وكان اللاعب النيجيري ودع فريق مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة منذ خمسة أيام، وذلك بعد نهاية إعارته مع الفريق الإنجليزي وعودته لفريق شنغهاي بالفترة الأخيرة.

إيجالو بديل ديوب في الشباب

وسيكون إيجالو بديل اللاعب السنغالي ماكيتي ديوب في الشباب، بعد أن فُسخ عقد الأخير بقرار من إدارة النادي.

يذكر أن إيجالو لعب مع المنتخب النيجيري من عام 2015 حتى 2019، وشارك مع منتخب بلاده في مونديال 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2019 ثم اعتزل بعدها دوليًا.

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