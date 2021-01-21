الشباب والاتفاق الأقوى هجوميًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير فريقا الشباب والاتفاق بشكل مميز على الصعيد الهجومي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الشباب والاتفاق الأقوى هجوميًا

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأقوى هجوميًا في البطولة حتى الآن، ويتصدرها الشباب والاتفاق برصيد 23 هدفًا لكل منهما.

ونجحت 3 فرق في تسجيل 22 هدفًا بعد مرور 14 جولة على انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ الهلال، الأهلي، النصر والفتح.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ14، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب والأهلي، ثم الاتحاد بـ24 نقطة، يليه التعاون بـ21 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق السادس.

وتقدم النصر إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة، متساويًا مع الوحدة وأبها، وبفارق نقطة عن القادسية صاحب المركز العاشر، يليه الفتح بـ18 نقطة، ثم الفيصلي بـ15 نقطة، وحل الباطن في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة بالتساوي مع الرائد.

وغادر ضمك للمرة الأولى المركز الأخير، وتقدم إلى المرتبة الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة عقب فوزه على الباطن، ويتذيل العين الترتيب برصيد 10 نقاط.

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