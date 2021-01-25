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الشباب يتأخر ضد الوحدة بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الـ15

الشباب يتأخر ضد الوحدة بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

2021/01/25
الساعة 7:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الشباب يتأخر ضد الوحدة بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان احتفال أنسيلمو - المصدر حساب دوري المحترفين على تويتر
المواطن - مروة نبيل
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1 الوحدة ضد الشباب
1.1 دوري محمد بن سلمان

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الوحدة ضد الشباب ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم فرسان مكة بهدفين مقابل هدف.

الوحدة ضد الشباب

وبدأت مباراة الوحدة ضد الشباب المقامة على استاد الملك عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسيطر الليوث على اللعب، ولكن على عكس سير اللقاء، نجح فرسان مكة في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 20 دقيقة.

وأحرز أنسيلمو دي مورايس هدفًا رائعًا بالرأس من ركلة ركنية، لينتفض لاعبو الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وتمكن هزاع الغامدي من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الوحدة
احتفال أنسيلمو – المصدر حساب دوري المحترفين على تويتر

وضغط لاعبو الليوث وتمكن سيبستيان جونيور من تقليص الفارق عند الدقيقة 43، بعد تلقيه تمريرة مميزة من جوانكا، ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء ويهز الشباك، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الوحدة ضد الشباب بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2/1.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل فرسان مكة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.


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