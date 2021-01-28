الشباب يستعد لشكوى الهلال ومحامي الليث يكشف تفاصيل مثيرة

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير إعلامية عن استعداد نادي الشباب لرفع شكوى ضد الهلال؛ بسبب ما أسماه الليث بانتهاك الهلال للحقوق التجارية للنادي بعد ارتداء عبدالله الحمدان القميص الهلالي.

تفاصيل شكوى الشباب ضد الهلال:

وذكر برنامج “في المرمى” المذاع عبر قناة العربية أن الليث يستعد لرفع شكوى ضد نادي الهلال إلى المحكمة التجارية بدعوى انتهاك الحقوق التجارية للنادي بعد ارتداء الحمدان قميص الأزرق.

وقال محامي الليث للبرنامج: إن المادة رقم 10 في لائحة الاحتراف تنص على أن اللاعب يجب عليه احترام كافة العقود المبرمة مع الرعاة لناديه الأصلي.

وأكد محامي نادي الشباب على أن الحمدان من حقه التعاقد مع أي فريق خلال آخر 6 أشهر لكن لا يحق له التسويق أو الترويج لعلامات تجارية أخرى، وأضاف المحامي أن الهلال من المفترض أنه يفهم قواعد اللائحة بمعنى أن فترة الـ6 أشهر لا تعني ملكية عقد اللاعب خلال سريانها.

الهلال والحمدان متهمان باختراق الحقوق التجارية:

وأضاف محامي الليث أنه يوجد تعارض مصالح بين الرعاة بعد استخدام الهلال الحمدان رغم سريان عقده مع الليث، وأشار المحامي إلى أن النادي يحتفظ بحقوقه ضد اختراق الهلال والحمدان للحقوق التجارية، مضيفًا أنه دار نقاش أمس الأربعاء مع إدارة الشباب بخصوص اختراق الحقوق التجارية للنادي.

وأكد محامي الليث على أن النادي لا يخشى الهلاليين، مضيفًا أن من له حق سوف يأخذه.

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