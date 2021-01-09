الشباب يصعد للوصافة بعد اجتياز عقبة الاتفاق في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

صعد الفريق الكروي الأول بـ الشباب للمركز الثاني في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز على نادي الاتفاق بهدف دون رد، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر.

الشوط الأول من مباراة الشباب والاتفاق:

وبدأ الشوط الأول من مباراة الليث ضد الاتفاق، بضغط هجومي من قبل الليث، حيث أسفر عن الهدف الأول للاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا بالدقيقة الثانية والعشرين.

وضغط نادي الاتفاق بعد ذلك سعيًا منه لإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتفوق الليث بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني، وصل نادي الاتفاق لـ مرمى نادي الشباب في الكثير من المناسبات عبر هجمات التونسي نعيم السليتي والمغربي وليد أزارو ولكن دون جدوى.

وحافظ الليث على تقدمه لتنتهي المباراة بفوز الليوث بهدف دون رد، ويصل إلى النقطة رقم 22 في المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز التاسع.

وقبل مباراة الليث والاتفاق، كان التعاون تعادل سلبًا مع فريق الرائد في ديربي القصيم، بينما تم تأجيل انطلاقة مباراة الاتحاد وضمك بسبب غرق أرضية ملعب الشرائع بالمياه بعد هطول الأمطار.

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