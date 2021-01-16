الشباب يعلن رسميًّا أول الراحلين عن صفوفه في يناير

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب رسميًّا، عبر رئيسه خالد البلطان، عن أول اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتحدث البلطان لقناة النادي عبر موقع “يوتيوب” مؤكدًا أن المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب سيكون أول الراحلين عن صفوف الليث في يناير، وسيتم إنهاء عقده خلال يومين.

ويأتي هذا القرار بسبب عدم قدرة المهاجم السنغالي صاحب الـ33 عامًا على التألق مع الليث، منذ الانضمام له في العام الماضي قادمًا من نادي بكين رينهي الصيني.

هدفان فقط لـ ديوب مع الشباب بالموسم الحالي:

ونجح ماكيتي ديوب في إحراز هدفين فقط مع الليث في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الحالي.

ويأتي تخلي الشباب عن ديوب بسبب تألق المهاجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا واللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز في الخط الأمامي لليث.

الشباب يطارد الهلال على الصدارة:

ويسير الليث بشكل ممتاز في الموسم الحالي ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثاني حاليًّا برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر نادي الهلال.

ونجح كارلوس هيرنانديز في قيادة الليث للفوز في مباراتين متتاليتين في دوري المحترفين بعد إقالة كايشينا، حيث فاز الليث على فريقي الاتفاق والعين على الترتيب.

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