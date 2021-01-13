الشباب يفقد صفقة نارية وتصرف منتظر منه سيصدم الهلال

المواطن - محمد سمعه

بعد أن فقد الشباب الفرصة في ضم المهاجم الجزائري إسلام سليماني الذي أُعلن اليوم الأربعاء عن انضمامه بشكل رسمي لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، يُفكر الليث في اتخاذ قرار صادم لنادي الهلال.

وكان الهلال وضع أنظاره على ضم عبدالله الحمدان نجم الليث من أجل تدعيم صفوفه الهجومية ليكون بديلًا للمهاجم السوري عمر خربين.

قرار الشباب المنتظر قد يصدم الهلال:

وقد يتجه الليث لرفض بيع عبدالله الحمدان إلى الهلال، بعد أن فقد صفقة إسلام سليماني، حيث سيُبقي الليوث على الحمدان لحين ضم مهاجم قوي يكون بديلًا له، حيث اعترف خالد البلطان رئيس الليث عقب مباراة الاتفاق أن الفريق بحاجة لضم مهاجم جيد في فترة انتقالات يناير.

وتألق الحمدان بالفترة الماضية مع المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس الخليج التي أُقيمت في قطر في عام 2019، كما تألق كذلك مع المنتخب السعودي الأولمبي وساهم في صعود الأخضر لـ أولمبياد طوكيو، كما قدم مستويات جيدة مع الشباب في الموسم الماضي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيخسر الهلال في حالة عدم ضم الحمدان، فرصة التعاقد مع مهاجم شاب لسنين قادمة في الخط الأمامي لـ الهلال مع المهاجم الحالي صالح الشهري خاصة أن الفرنسي بافيتيمبي جوميز تقدم في السن، وسينتهي عقده مع الهلال في 2022 وقد لا يُجدد له فترة أخرى.

ماذا سيخسر الهلال إذا لم يضم الحمدان ؟

كذلك سيعاني الهلال حول إيجاد بديل مناسب لـ صفقة عبدالله الحمدان، حيث يملك الأخير مهارة صناعة اللعب واللعب بضربات الرأس، إضافة لقدرته على اللعب كمهاجم ثانٍ.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن ناديًا من جدة يريد ضم الحمدان ولن يخرج هذا النادي عن الأهلي والاتحاد، حيث يرغب قطبا جدة في تدعيم صفوفهما بصفقة هجومية قوية بحسب ما ذكرته صحيفة ”عكاظ”.

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