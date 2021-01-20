الشباب يُعلن ضم عبدالله الجوعي لـ 3 مواسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب- قبل قليل- عن تعاقده مع اللاعب عبدالله الجوعي لمدة 3 مواسم قادمًا من نادي التعاون كصفقة انتقال حر.

وذكر الحساب الرسمي لـ الليث عبر “تويتر” أن إدارة النادي تمنت التوفيق للاعب الجوعي مع الشباب بالفترة المقبلة.

مسيرة عبدالله الجوعي:

وسبق لـ الجوعي اللعب في صفوف الهلال في درجة الشباب، ومع نادي الباطن وماريتيمو البرتغالي ونادي ضمك.

وكان التعاون خسر من نادي الهلال بثنائية دون مقابل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون يحتل المركز الخامس:

وبعد الخسارة يحتل نادي التعاون حاليًّا المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

يذكر أن الشباب كان استغنى مؤخرًا عن المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب؛ بسبب هبوط مستواه وعدم تقديمه المأمول منه مع الليث منذ بداية الموسم.

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