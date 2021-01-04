الشباب يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الشباب في البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، بتقدم الليوث بهدف دون رد.

الشباب يتقدم:

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الشباب المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، حيث نجح البرتغالي فابيو مارتينيز في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 59 ثانية فقط.

وتلقى مارتينيز تمريرة مميزة من تركي العمار على حدود منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة صاروخية مباغتة ويهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مبكرًا، ليضغط العميد بحثًا عن تعديل النتيجة.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحدث الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الشباب في إياب نصف نهائي البطولة العربية بتقدم الليوث.

البطولة العربية للأندية:

وكانت مباراة الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية، التي أُقيمت في الرياض قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ما يزيد من صعوبة مواجهة اليوم المرتقبة.

ومن المقرر أن يواجه الفائز مباراة اليوم الفريق المتأهل من مواجهة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية للأندية، علمًا بأن الفريق المصري فاز على أرضه ذهابًا بهدف دون رد.

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