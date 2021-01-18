الشباب يُنهي عقد ماكيتي ديوب

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن فسخ تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، السنغالي ماكيتي ديوب رسميًّا.

ماكيتي ديوب يرحل رسميًّا:

وأشار حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة أنهت عقد ماكيتي ديوب، وقدمت له الشكر على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق، والتوفيق له في الخطوة المقبلة.

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع ماكيتي ديوب في يناير 2020، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد لمدة موسم ونصف، قادمًا من جويزو رينيه الصيني، ولكنه لم يظهر بالمستوى المتوقع مع الليوث.

وخاض ديوب، صاحب الـ33 عامًا، العديد من التجارب الاحترافية في الدول العربية، حيث سبق ولعب في صفوف الوطني السعودي، النجمة اللبناني والكرامة السوري، بالإضافة إلى الظفرة وشباب الأهلي الإماراتيين.

الشباب في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الفيصلي على ملعب الأمير خالد بن سلطان، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 14 نقطة.

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