الشورى يناقش مشروع تعديلات الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل

المواطن - الرياض

ناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين، مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء ، وتعديل نظام حماية الطفل ، ويستمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال مشروع تعديل النظام.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ووافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه.

وأضاف المجلس أن على صندوق التنمية الزراعية تكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاعٍ للرأي ، للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق.

وتابع مجلس الشورى أن على صندوق التنمية الزراعية إيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية ، لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة.

في – قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440/ 1441 هـ أكد مجلس الشورى أن على صندوق التنمية الزراعية عند القيام بدراسة لتمويل المشروعات الزراعية التحقق من الالتزام بالمعايير البيئية.

وطالب الشورى بتمكين هيئة الإذاعة والتلفزيون من إيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة ويمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة.

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