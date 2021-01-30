الشوط الأول بين الهلال والنصر ينتهي بالتعادل السلبي

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر في بطولة السوبر السعودي، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الأول بين الهلال والنصر:

وكان الشوط الأول بين الفريقين بدأ بأداء هادئ مع مطالبة النصراويين باحتساب ركلة جزاء على اللاعب ياسر الشهراني، لكن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لم يستجب.

وبعد ذلك سجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفًا للهلال بالدقيقة العاشرة، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وواصل نادي النصر هجماته وضغطه القوي عبر أمرابط واللاعب خالد الغنام ولكن دون جدوى، في ظل تألق مُبهر من الحارس عبدالله المعيوف.

سلمان الفرج يخرج مصابًا:

وشهدت الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول إصابة سلمان الفرج في المباراة بعد تدخل قوي عليه من اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب النصر، ليخرج من اللقاء متأثرًا بإصابته ويحل بدلًا منه اللاعب محمد كنو.

وتُقام مباراة الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، حيث يطمح الهلال لحصد الرباعية مع المدرب رازفان لوشيسكو، بينما يرغب النصر في نيل لقب السوبر الثاني له على التوالي.

يذكر أن الهلال كان حسم لقب كأس الملك موسم 2019/ 2020 على حساب النصر بنتيجة 2/ 1 يوم 28 نوفمبر الماضي.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة حضر إلى المقصورة الرئيسية لملعب الملك فهد الدولي لمتابعة لقاء السوبر وتتويج الفائز باللقب.

وبعد المباراة سيقتصر الصعود للمنصة الرئيسية للملعب على رئيس النادي الفائز ومدرب الفريق وقائد الفريق.

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