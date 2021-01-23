الشيخ المصلح: 5 أعمال صالحة لبر الوالدين بعد موتهما

المواطن - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، فضل الأعمال الصالحة التي يبر بهما الوالدان بعد وفاتهما.

وقال الشيخ خالد المصلح: “وأما الوالد الميت أبًا أو أمًّا فإن بره لا ينقطع بموته، بل يكون بأوجه من الإحسان منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله لما سأله الرجل هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: “الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإنفاذ عهدهما”.

وتابع الشيخ خالد المصلح: “أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خمسة أبواب وخمسة أعمال من الأعمال التي يبر بها الإنسان والده بعد موته”.

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