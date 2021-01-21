الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا في موعدها

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن كل من حصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا سيحصل على الجرعة الثانية في موعدها الذي تم تحديده له سلفًا.

ونقلت ” العربية نت ” عن الوكيل المساعد للصحة الوقائية بالوزارة، د. عبدالله عسيري القول إنه لم يتم تسجيل حالات جديدة من السلالة الجديدة، أو حالات مخالطة للحالات السابقة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المملكة كانت السبب الرئيسي في منع انتشار الفيروس المتحور.

موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وقال عسيري “نقوم حاليًا بإعادة جدولة مواعيد اللقاح الجديدة فقط”، وذلك بسبب تأخر شركة فايزر في التوريد، مشيرًا إلى أن عددًا من اللقاحات تحت الدراسة والاعتماد من قبل هيئة الغذاء والدواء.

تأجيل الجرعة الأولى فقط

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أعلن تأجيل مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق.

وقال متحدث الصحة إنه يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي.

وأوضح أنه: “إذا كان لديكم موعد “الجرعة الثانية” ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي”.

وكانت وزارة الصحة أعلنت إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا (كوفيد-١٩) لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

عدد حالات كورونا الجديدة

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (212) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (365775) حالة، من بينها (2096) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (326) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (160) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (357337) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6342) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة -رحمهم الله جميعًا- فيما تم إجراء (52105) فحوص مخبرية جديدة.

وأهابت الصحة بالجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية منعًا لانتشار كورونا وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم، كما دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.