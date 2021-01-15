الصحة العالمية تعارض شرط التطعيم ضد كورونا للسفر

المواطن - متابعة

أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها لطلب شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد شرطًا لإتاحة السفر بين الدول.

أمور غير معروفة:

وقالت اللجنة في توصياتها: “ما زال هناك الكثير من الأمور الرئيسة غير المعروفة في ما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال الفيروس، كما أن اللقاحات متوفرة حاليًّا بكميات محدودة”.

وأضافت: “إثبات التلقيح لا يجب أن يستثني تدابير صحية وقائية أخرى”.

العالم في سباق:

من جهته قال رئيس اللجنة ديدييه حسين: إن “العالم في سباق مع فيروس كورونا الذي بدأ في التحور”، مشيرًا إلى أن “هذه المتغيرات الجديدة تحتاج إلى بحث سريع ومكثف”.

وأضاف: “من الواضح أن مسألة السفر جوًّا وبرًّا وبحرًا، ربما تحتاج إلى تنظيم أفضل”.

شارك الخبر