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الصحة العالمية تعارض شرط التطعيم ضد كورونا للسفر
هناك أمور رئيسة غير المعروفة فيما يتعلق بفعالية اللقاحات

الصحة العالمية تعارض شرط التطعيم ضد كورونا للسفر

2021/01/15
الساعة 9:52 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الصحة العالمية تعارض شرط التطعيم ضد كورونا للسفر
المواطن - متابعة
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1 أمور غير معروفة:
2 العالم في سباق:

أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها لطلب شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد شرطًا لإتاحة السفر بين الدول.

أمور غير معروفة: 

وقالت اللجنة في توصياتها: “ما زال هناك الكثير من الأمور الرئيسة غير المعروفة في ما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال الفيروس، كما أن اللقاحات متوفرة حاليًّا بكميات محدودة”.

وأضافت: “إثبات التلقيح لا يجب أن يستثني تدابير صحية وقائية أخرى”.

العالم في سباق: 

من جهته قال رئيس اللجنة ديدييه حسين: إن “العالم في سباق مع فيروس كورونا الذي بدأ في التحور”، مشيرًا إلى أن “هذه المتغيرات الجديدة تحتاج إلى بحث سريع ومكثف”.

وأضاف: “من الواضح أن مسألة السفر جوًّا وبرًّا وبحرًا، ربما تحتاج إلى تنظيم أفضل”.


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