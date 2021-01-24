الصحة تفعل خدمة العيادات عن بعد

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن تفعيل خدمة العيادات عن بعد؛ وذلك حرصًا على تيسير الخدمات للمستفيدين وتسهيل حصولهم على الرعاية المطلوبة.

ما هي خدمة العيادات عن بعد ؟

وقالت الوزارة إن خدمة العيادات الطبية عن بعد منصة تربط المريض بالطبيب عن طريق منصتي (أناة) و(صحتي)؛ وذلك لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة عن بُعد، على الرغم من البعد الجغرافي، وتقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والذي سيسهم في الحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية.

دليل العيادات الطبية عن بعد

وقالت الوزارة إنه لمعرفة عناوين العيادات الطبية التي تقدم خدمة التطبيب عن بعد يمكن الدخول على الموقع التالي: (https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Pages/Medical-clinics.aspx).

التطبيب عن بُعد

يذكر أن وزارة الصحة تُعنى بالتطبيب عن بُعد في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق تقدم ملموس في مجال الصحة الإلكترونية من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية، والتحول للتعاملات الإلكترونية. والتطبيب عن بُعد هو استخدام وسائل تقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية لتقديم خدمات التشخيص والفحص والمعاينة الطبية للمريض، ويهدف إلى تيسير التواصل بين الممارسين الصحيين فيما بينهم وبين المريض وطبيبه، كما سهل التطبيب عن بُعد التواصل بين الأطباء فيما بينهم سواء ما يتعلق بالاستشارات أو بالمؤتمرات العلمية أو الأنشطة التعليمية الطبية الأخرى. ويمكن من خلاله إدارة الأزمات الصحية باستخدام نظم المعلومات، كما يستخدم التطبيب عن بُعد في نشر المعلومات الطبية والتعريف عن الوضع الصحي للبلاد، وإنشاء قواعد البيانات الطبية الشاملة.

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