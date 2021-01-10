فيديو.. الصحة : نسبة التعافي من كورونا 98 % والوفيات تراجعت 91 %

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تزايد نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 98 % تقريبًا، فيما تواصل نسبة الوفيات بسبب كورونا التراجع المستمر، مشيرًا إلى أن المملكة بحمد الله ضمن قائمة الدول التي ترصد مزيدًا من الاستقرار والانحسار في أعداد حالات كورونا.
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متحدث #وزارة_الصحة: الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%.#نعود_بحذر#واس_عام pic.twitter.com/vspRIdhcN6
— واس العام (@SPAregions) January 10, 2021
وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم إن حالات كورونا الجديدة تراجعت بنسبة 98 % تقريبًا، فيما انخفضت الحالات الحرجة بنسبة 87 %.
يذكر أن عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة تراجع إلى (1970) حالة من بينها (309) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (363809) حالات، توفي منهم (6291) حالة.