الصرامي يدعم الشباب في قضية بلعمري ويُطالب اتحاد القدم بالتدخل

المواطن - محمد سمعه

أكد سعود الصرامي متحدث النصر السابق على دعمه لنادي الشباب حول قضية المدافع الجزائري جمال بلعمري بعد تصريحات مجيد بو عامر وكيل أعمال اللاعب الأخيرة.

وكيل بلعمري لا يعترف بوجود حقوق لـ الشباب

وكان مجيد بو عامر قال إنه لا يعترف بوجود أي حقوق لنادي الشباب على المدافع الجزائري في حال انتقل الأخير لأي فريق داخل السعودية وفقًا لـ تصريحات صحفية.

وغرد الصرامي معلقًا على تصريحات وكيل اللاعب الجزائري: “يبدو أن هذا الوكيل لا يفهم الاتفاقية بين الشباب وبلعمري، الشباب لا يمانع احترافه في أي فريق بالعالم، ولكن الليث يطالب بحقوقه المادية وهي حقوق ملزمة حسب الاتفاقية بين الطرفين، على اتحاد القدم الوقوف مع الشباب للحصول على أمواله”.

قدوم اللاعب الجزائري للمملكة متوقف على موافقة الشباب

وكان خالد البلطان، رئيس نادي الشباب قال أول أمس السبت في تصريحات لقناة النادي عبر اليوتيوب إن اللاعب الجزائري لن يأتي إلى السعودية إلا بموافقة النادي، وذلك بعد اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد معه.

وحدث خلاف مؤخرًا بين المدافع الجزائري بلعمري وإدارة الشباب، بعد رحيل الأول لنادي ليون الفرنسي، حيث طلب اللاعب الجزائري إنهاء العقد والرحيل وهو ما فعلته إدارة النادي.

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