الصين ترسل تحذيرًا صارخًا للولايات المتحدة بسبب تايوان

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

وجهت الصين تحذيرًا صارخًا للولايات المتحدة بعد أن أبحرت سفينتان حربيتان أمريكيتان عبر مضيق تايوان في “عبور روتيني” وسط تصاعد التوترات مع بكين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى و “مستعد لمواجهة أي تهديدات أو استفزازات” من الولايات المتحدة.

كما اتهمت بكين الولايات المتحدة بالقيام باستعراض للقوة بعد أن نفذت البحرية الأمريكية ما أسمته “العبور الروتيني عبر مضيق تايوان” اليوم الخميس لضمان “حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ”.

تصاعد التوترات

ووصلت التوترات إلى مستوى قياسي هذا العام بين الصين والولايات المتحدة بعد أن اشتبكتا حول مجموعة من القضايا مثل جائحة فيروس كورونا وهونغ كونغ وحقوق الإنسان.

وغضبت بكين، التي تزعم أن تايوان إقليم خاص بها، من دعم واشنطن المكثف للجزيرة، بما في ذلك مبيعات الأسلحة وإبحار السفن الحربية عبر مضيق تايوان، مما زاد من توتر العلاقات.

وجاء الصراع الأخير بعد أن قالت البحرية الأمريكية إن سفينتين حربيتين تابعتين لها أبحرتا عبر مضيق تايوان يوم الخميس، وهي ثاني مهمة من نوعها هذا الشهر وتأتي بعد أسبوعين تقريبًا من استخدام مجموعة حاملة طائرات صينية للممر المائي نفسه.

وأضافت البحرية الأمريكية أن المدمرات الصاروخية الموجهة من طراز أرلي بيرك يو إس إس جون ماكين ويو إس إس كورتيس ويلبر أجرت عبورًا روتينيًا عبر مضيق تايوان وفقًا للقانون الدولي.

تبرير البحرية الأمريكية

وقالت البحرية الأمريكية في بيان على موقعها على الإنترنت إن حركتهم تظهر التزام الولايات المتحدة بحرية ومنفتحة على المحيطين الهندي والهادئ.

كما أصدرت وزارة الدفاع التايوانية بيانًا قالت فيه إنها لاحظت مرور السفن وأن الوضع طبيعي.

ووصف وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الخطوة الأمريكية بأنها استعراض للقوة.

وقال المسؤول للصحفيين في مؤتمر صحفي يومي في بكين اليوم “نحن نعارض ذلك بشدة”.

يحافظ جيش التحرير الشعبي الصيني في جميع الأوقات على مستوى عالٍ من التأهب ومستعد لمواجهة أي تهديدات أو استفزازات والدفاع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي.

ويعد هذا هو الإبحار الثالث عشر عبر المضيق من قبل البحرية الأمريكية هذا العام. وقال الجيش الصيني إنه أجرى آخر سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان في 19 ديسمبر وندد بالمهمة.

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