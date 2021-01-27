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الضمان الصحي: تطبيق العقد الموحد بداية من 1 فبراير
سيُطبق على العقود الجديدة أو المجددة

الضمان الصحي: تطبيق العقد الموحد بداية من 1 فبراير

2021/01/27
الساعة 1:57 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الضمان الصحي: تطبيق العقد الموحد بداية من 1 فبراير
المواطن - الرياض
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1 التطبيق 1 فبراير:
2 هدف العقد الموحد:

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أمس الثلاثاء، أنه سيبدأ تطبيق العقد الموحد اعتبارًا من تاريخ 1/ 2/ 2021م.

التطبيق 1 فبراير: 

وقال مجلس الضمان الصحي، في بيان له عبر تويتر: إن العقد الموحد سيُطبق على العقود الجديدة أو المجددة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص، اعتبارًا من 1/ 2/ 2021م، على أن يتم امتثال القطاع كاملًا بالعقد الموحد خلال 12 شهرًا.

هدف العقد الموحد: 

ويهدف العقد الموحد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم بما يتوافق مع لوائح وأنظمة المجلس.


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