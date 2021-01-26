الظفيري ينتقد تأجيل مباراة الباطن والعين بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعرب نائب رئيس نادي الباطن، مبارك الظفيري، عن استيائه من تأجيل مباراة فريقه أمام الباطن، مؤكدًا أن هذا القرار أضر باللاعبين كثيرًا.

الظفيري ينتقد تأجيل مباراة الباطن والعين:

وقال الظفيري: “لست أدرى على أي أساس ترسل لجنة المسابقات خطاب التأجيل الساعة 12:20 بعد منتصف الليل، وبتاريخ خاطئ، فبدلًا من 26 يناير 2021 أرسلوه بتاريخ 26 فبراير، وهو ما يعني أن هناك تخبطًا أثناء صدوره”.

وتابع نائب رئيس نادي الباطن خلال تصريحاته لـ”الرياضية”: “اللاعبون خلدوا إلى النوم وكان تركيزهم على المباراة، وتفاجؤوا عند الصباح بأن المباراة مؤجلة”.

وكان من المقرر أن يلعب الباطن والعين، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يتم تأجيل المباراة إلى الثلاثاء، بسبب معاناة الفريق العيناوي من أزمة طيران طارئة جعلته لا يُغادر من الباحة.

دوري محمد بن سلمان:

ويُعاني الفريقان من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراتهما المرتقبة، ويطمح كل منهما في تحقيق الفوز والتقدم قليلًا في الترتيب مع نهاية منافسات الدور الأول.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق السماوي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 10 نقاط.

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