المواطن - واس

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (660,000) طن من الشعير العلفي، وذلك للتوريد خلال الفترة (مارس- إبريل 2021م) لتعزيز المخزونات، في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل مِلَف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

الترسية على 6 شركات عالمية

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أنه تم دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة والمؤهلة في تجارة الحبوب، تقدمت منها (17) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على (6) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

التوزيع على موانئ المملكة

وأفاد معاليه أن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (8) شحنات كميتها (480,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (مارس- إبريل2021م)، مفيدًا أنَّه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely

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