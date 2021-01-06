العبيد يُنافس على أجمل هدف في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

يُنافس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرحمن العبيد على جائزة أفضل هدف خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

العبيد يتأهل إلى المرحلة النهائية

وانضم عبدالرحمن العبيد والتايلاندي ثيراثون بونماثان والإيراني مهدي عبدي قارا إلى قائمة المتأهلين إلى نهائي سباق أجمل هدف في دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد نهاية القسم الثاني من الدور قبل النهائي.

وحصل ثيراثون لاعب يوكوهاما مارينوس الياباني على نسبة 45.75% من أصوات المشاركين، فيما نال النجم النصراوي 18.67%، و17.98% لعبدي قارا.

وتحدث الآسيوي عن هدف نجم العالمي، قائلًا: “كان نادي النصر السعودي يتأخر بالنتيجة 1-2 أمام السد القطري، عندما سجل عبدالرحمن هدف التعادل عبر تسديدة متقنة وجميلة”.

منافسة قوية على أجمل هدف

وأضاف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره: “وتنضم هذه الأهداف في الدور النهائي لكل من هدف آخر لمهدي عبدي قارا، وهدف شيخ دياباتي لاعب الاستقلال الإيراني، وعبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي”.

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